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Депутаты обсуждают инициативу о ежегодных выплатах пенсионерам перед Новым годом

16 декабря в 13:31 Государство 0 322 Карина Мелова
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Комитет ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов по поручению лидера ЛДПР Владимира Жириновского разработал проект закона «О ежегодной предновогодней пенсионной выплате», которым предполагается введение ежегодных выплат пенсионерам перед новогодними праздниками. Инициатива ожидает утверждения правительством (ист.: «Известия»).

Пояснительная записка к законопроекту гласит: «Законопроектом предлагается предоставлять предновогоднюю пенсионную выплату всем работающим и неработающим получателям страховых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению и военных пенсий, не ставя одних пенсионеров в более преимущественное положение по сравнению с другими. При этом предновогоднюю пенсионную выплату предлагается установить в размере получаемой гражданином пенсии на дату предоставления ему данной пенсионной выплаты».

По состоянию на конец текущего года уровень инфляции может достичь 9 %, что не лучшим образом скажется на доходах лиц пенсионного возраста, которым необходимо приобрести подарки родным и близким перед Новым годом, а также продукты к праздничному столу.

Согласно финансово-экономическому обоснованию законопроекта, выплаты будут производиться за счет федерального бюджета. Авторы документа полагают, что в следующем году на реализацию данной инициативы может уйти 786,2 миллиарда рублей (из них 66,4 миллиарда на выплаты военным пенсионерам, 719,8 миллиарда на выплаты получателям страховых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению, выполняющемуся за счет межбюджетного трансферта на обязательное пенсионное страхование, предоставляемого из федерального бюджета ПФР).
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