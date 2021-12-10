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Кабинет министров еще не представил на рассмотрение ГД предложения касательно индексации пенсий трудоустроенных пенсионеров

Сегодня в 12:48 Государство 0 195 Карина Мелова
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Как уведомил представитель думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Михаил Тарасенко, кабинет министров РФ пока не представил на рассмотрение нижней палаты парламента свои предложения по индексации пенсий работающих лиц пенсионного возраста (ист.: ТАСС).

По словам члена фракции «Единая Россия», проблема индексации пенсионных выплат трудоустроенных пенсионеров все еще требует решения. «Эта тема волнует всех депутатов, волнует население. Решение [об индексации пенсий] пока не определено», – подытожил депутат.

Ярослав Нилов, возглавляющий комитет Госдумы по соцполитике, сообщил, что его коллеги составляют обращение к правительству, содержащее запрос дополнительных сведений о позиции кабмина по индексации страховых пенсий трудоустроенных пенсионеров. Согласно ожиданиям парламентария, письмо направится в пункт назначения до конца 2021 г.

Уточним: в январе политический лидер РФ Владимир Путин дал распоряжение кабинету министров до 1 февраля текущего года подготовить предложения по индексации пенсий работающих лиц пенсионного возраста. В соответствии с информацией, которой поделился пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, правительство своевременно представило «поливариантное видение» вопроса, однако окончательный ответ будет дан позже.
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