Кабинет министров еще не представил на рассмотрение ГД предложения касательно индексации пенсий трудоустроенных пенсионеров

Как уведомил представитель думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Михаил Тарасенко, кабинет министров РФ пока не представил на рассмотрение нижней палаты парламента свои предложения по индексации пенсий работающих лиц пенсионного возраста (ист.: ТАСС).



По словам члена фракции «Единая Россия», проблема индексации пенсионных выплат трудоустроенных пенсионеров все еще требует решения. «Эта тема волнует всех депутатов, волнует население. Решение [об индексации пенсий] пока не определено», – подытожил депутат.



Ярослав Нилов, возглавляющий комитет Госдумы по соцполитике, сообщил, что его коллеги составляют обращение к правительству, содержащее запрос дополнительных сведений о позиции кабмина по индексации страховых пенсий трудоустроенных пенсионеров. Согласно ожиданиям парламентария, письмо направится в пункт назначения до конца 2021 г.



Уточним: в январе политический лидер РФ Владимир Путин дал распоряжение кабинету министров до 1 февраля текущего года подготовить предложения по индексации пенсий работающих лиц пенсионного возраста. В соответствии с информацией, которой поделился пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, правительство своевременно представило «поливариантное видение» вопроса, однако окончательный ответ будет дан позже.