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Пенсионерам могут начать выдавать предновогодние выплаты каждый год

30 декабря в 14:57 Государство 0 292 Карина Мелова
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Председатель ЛДПР Владимир Жириновский, его сопартийцы, сенаторы Ирина Кожанова и Елена Афанасьева представили на изучение Государственной думы законопроект, в соответствии с которым предновогодние выплаты пенсионерам могут начать выдаваться на ежегодной основе.

Согласно документу, получать выплаты будут и трудоустроенные, и неработающие лица пенсионного возраста. Ожидается, что начисляемая сумма будет отвечать размеру пенсии.

В следующем году на вышеописанные выплаты из бюджета будет направлено 786 млрд руб. Составители документа считают возможным выделить на эти цели средства из фонда национального благосостояния (ист.: РИА Новости).

Депутаты уверены в надобности такой меры поддержки пенсионеров с учетом негативного влияния на их доходы уровня инфляции (до 9 %) в конце года. Помимо прочего, парламентарии говорят о рациональности выплат, которые послужат подспорьем в приобретении подарков близким людям и обеспечении новогоднего застолья.
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