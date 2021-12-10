Пенсионерам могут начать выдавать предновогодние выплаты каждый год

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский, его сопартийцы, сенаторы Ирина Кожанова и Елена Афанасьева представили на изучение Государственной думы законопроект, в соответствии с которым предновогодние выплаты пенсионерам могут начать выдаваться на ежегодной основе.



Согласно документу, получать выплаты будут и трудоустроенные, и неработающие лица пенсионного возраста. Ожидается, что начисляемая сумма будет отвечать размеру пенсии.



В следующем году на вышеописанные выплаты из бюджета будет направлено 786 млрд руб. Составители документа считают возможным выделить на эти цели средства из фонда национального благосостояния (ист.: РИА Новости).



Депутаты уверены в надобности такой меры поддержки пенсионеров с учетом негативного влияния на их доходы уровня инфляции (до 9 %) в конце года. Помимо прочего, парламентарии говорят о рациональности выплат, которые послужат подспорьем в приобретении подарков близким людям и обеспечении новогоднего застолья.