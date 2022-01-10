Президент РФ не изменяет своей позиции по индексации пенсионных выплат

Сегодня, 11 января, в процессе беседы с журналистами официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что отношение политического лидера Российской Федерации Владимира Путина к индексации пенсионных выплат остается прежним.



Согласно задаче, прежде поставленной президентом РФ в ходе пресс-конференции, правительство будет индексировать вышеупомянутые выплаты не ниже уровня инфляции.



В частности, на вопрос о планах Владимира Путина касательно внесения поправок для дополнительной индексации пенсий либо даче соответствующего распоряжения правительству Песков ответил так: «Это позиция Путина в отношении индексации пенсий она, безусловно, остается в силе, сохраняет свою актуальность. Каким образом это будет сделано, надеемся, в ближайшее время будет известно».