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Президент РФ не изменяет своей позиции по индексации пенсионных выплат

11 января в 15:55 Государство 0 238 Карина Мелова
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Сегодня, 11 января, в процессе беседы с журналистами официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что отношение политического лидера Российской Федерации Владимира Путина к индексации пенсионных выплат остается прежним.

Согласно задаче, прежде поставленной президентом РФ в ходе пресс-конференции, правительство будет индексировать вышеупомянутые выплаты не ниже уровня инфляции.

В частности, на вопрос о планах Владимира Путина касательно внесения поправок для дополнительной индексации пенсий либо даче соответствующего распоряжения правительству Песков ответил так: «Это позиция Путина в отношении индексации пенсий она, безусловно, остается в силе, сохраняет свою актуальность. Каким образом это будет сделано, надеемся, в ближайшее время будет известно».
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