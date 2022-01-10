Путин сдержал слово и распорядился проиндексировать пенсионные выплаты выше инфляции

На заседании правительства политический лидер РФ Владимир Путин распорядился выполнить индексацию пенсионных выплат на уровне выше инфляции, а именно на 8,6 процента (ист.: «Ведомости»).



В частности, президент заявил: «Принятые ранее решения не позволят покрыть людям расходов, которые связаны с повышенной инфляцией прошлого года. Поэтому предлагаю, как и говорил об этом на съезде «Единой России» летом прошлого года и в декабре на большой пресс-конференции, проиндексировать пенсии чуть даже выше инфляции – сейчас она смотрится как 8,4 % – на 8,6 %. С небольшим зазором, потому что окончательных цифр по инфляции пока нет. Я прошу правительство в самое ближайшее время провести необходимые процедуры и принять решение».