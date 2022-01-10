Педофилам-рецидивистам придется несладко

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин распорядился в скором времени одобрить проект закона о пожизненном заключении для прежде судимых педофилов за насилие, совершенное по отношению к несовершеннолетним, и за совершенное впервые насилие в отношении 2 и более несовершеннолетних лиц. По убеждению спикера ГД, документ должен быть принят до 1 февраля текущего года.



Так, 13 января в своем канале Telegram г-н Володин по этому поводу высказался следующим образом: «Необходимо в приоритетном порядке рассмотреть законопроект, о котором говорили ранее. Речь идет о пожизненном заключении педофилов. Вчера депутаты Костромской облдумы обратились к нам с просьбой ускорить принятие этого закона. Решения о наказании педофилов ждет и общество. Правильно рассмотреть и принять его до 1 февраля».