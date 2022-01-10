Главная > Государство

Педофилам-рецидивистам придется несладко

13 января в 12:37 Государство 0 240 Карина Мелова
1 Изображение

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин распорядился в скором времени одобрить проект закона о пожизненном заключении для прежде судимых педофилов за насилие, совершенное по отношению к несовершеннолетним, и за совершенное впервые насилие в отношении 2 и более несовершеннолетних лиц. По убеждению спикера ГД, документ должен быть принят до 1 февраля текущего года.

Так, 13 января в своем канале Telegram г-н Володин по этому поводу высказался следующим образом: «Необходимо в приоритетном порядке рассмотреть законопроект, о котором говорили ранее. Речь идет о пожизненном заключении педофилов. Вчера депутаты Костромской облдумы обратились к нам с просьбой ускорить принятие этого закона. Решения о наказании педофилов ждет и общество. Правильно рассмотреть и принять его до 1 февраля».
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

«СберБанк» будет выдавать ипотеку на приобретение залоговой недвижимости

13 января в 15:26 Ипотека

Возможно, вскорости российских подростков начнут вакцинировать от коронавируса

13 января в 14:46 Медицина

Премьер-министр отчитался об исполнении бюджета в прошлом году

13 января в 13:33 Экономика и бюджет

В РФ готовятся новые меры противодействия штамму «омикрон»

12 января в 15:35 Общество
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Возможно, уже этой весной российские туристы смогут посетить Евросоюз В Женеве начались переговоры РФ и США по гарантиям безопасности В билеты для экзаменов на получение прав в ГИБДД будут внесены изменения Токаев: в Казахстане совершена попытка государственного переворота Выступление Токаева в Мажилисе

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2022

Январь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Top.Mail.Ru