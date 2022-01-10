От законопроекта о ковид-сертификатах отказались

Правительство и партия «Единая Россия» пришли к выводу о необходимости снятия с рассмотрения во втором чтении законопроекта о введении в РФ ковид-сертификатов для посещения общественных мест. По словам зампредседателя правительства Татьяны Голиковой, документ был разработан в качестве меры реагирования на выявленный в 2021 г. «дельта-штамм», теперь он требует доработки, чтобы соответствовать ситуации, сложившейся из-за стремительного распространения ковидного штамма «омикрон».



Как уведомил в своем канале Telegram спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, Совет Думы 17 января рассмотрит этот вопрос. Политик уверен в принятии положительного решения по нему.



С председателем Госдумы согласен и секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак. «На сегодняшний день мы видим, что происходит во всем мире. Можем прогнозировать определенное развитие событий по этому сценарию, он связан с новым штаммом коронавирусной инфекции «омикрон», – заметил г-н Турчак.