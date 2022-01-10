Родители несовершеннолетних с инвалидностью смогут бесплатно находиться с детьми на стационаре

Согласно уведомлению Telegram-канала фракции «Единая Россия», инициатива «единороссов» в ГД и сенаторов-единомышленников, предусматривающая разрешение бесплатного совместного пребывания на стационаре детей с инвалидностью и их родителей, одобрена правительственной комиссией по законопроектной деятельности.



Соответствующий законопроект члены «Единой России» представили на рассмотрение нижней палаты парламента в сентябре 2021 года. Документ допускает при наличии статуса «ребенок-инвалид» совместное нахождение с таким ребенком в медицинском учреждении его законного представителя на бесплатной основе без особых медпоказаний.



По словам соавтора документа, секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака, в данный момент бесплатное нахождение в больнице с родителями разрешено исключительно для детей в возрасте до 4 лет. Тем временем, детям-инвалидам приходится регулярно проходить курс лечения в условиях стационара, и далеко не все родители (опекуны) могут в финансовом плане позволить себе совместное пребывание в стационаре или проживание в гостинице.



По мнению авторов инициативы, в случае одобрения проекта закона семьи с детьми-инвалидами получат весомую моральную и финансовую поддержку.