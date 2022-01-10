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Законопроект о пожизненном сроке для педофилов прошел второе чтение в ГД

18 января в 15:42 Государство 0 380 Карина Мелова
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Сегодня, 18 января, в нижней палате парламента II чтение прошел законопроект о пожизненном заключении для ранее судимых педофилов за насильственные действия в отношении несовершеннолетних и за совершенное впервые насилие в отношении двух и более несовершеннолетних.

Документом вводится максимальное наказание, а именно пожизненное лишение свободы, для педофилов за рецидивные насильственные действия сексуального характера по отношению к лицам, не достигшим 18 лет. Аналогичное наказание предусмотрено и для прежде не привлекавшихся по статьям об изнасиловании педофилов за такие преступления «в отношении двух и более несовершеннолетних», а также если «указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления» (ист.: ТАСС).

В соответствии с поправками ко второму чтению, пожизненно лишать свободы будут совершивших особо тяжкое преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних лиц возрастом вплоть до 18, а не только 14 лет, как предписывает закон сегодня.
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