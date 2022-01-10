Домашних животных собираются «пометить»

Владимир Бурматов, первый заместитель председателя думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, поделился сведениями о планах ввести в РФ учет и маркировку домашних животных (ист.: «Известия»).



Как известно, в ноябре на рассмотрение Государственной думы был представлен проект закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования отношений в области ветеринарии», описывающий необходимость учета и маркировки сельхозживотных. После обращения г-на Бурматова в Министерство сельского хозяйства в ведомстве пообещали в процессе подготовки законопроекта ко второму чтению разработать соответствующие поправки в документ.



«Минсельхоз является ответственным исполнителем по перечню поручений президента по вопросам формирования в обществе ответственного отношения к животным от 15 мая 2021 года, согласно которому необходимо внести в законодательство изменения, предусматривающие ведение учета домашних питомцев», – гласит документ.



Ожидается, что регистрация домашних животных облегчит поиск потерявшихся питомцев и будет подспорьем в борьбе с безответственностью и жестокостью нерадивых хозяев, которые выбрасывают животных на улицу.



По убеждению депутата, регистрация животных должна выполняться на бесплатной основе, а их владельцам должен предоставляться выбор способа маркировки питомцев (чипирование, клеймение или установкой бирки).