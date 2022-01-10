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Домашних животных собираются «пометить»

Сегодня в 12:57 Государство 0 161 Карина Мелова
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Владимир Бурматов, первый заместитель председателя думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, поделился сведениями о планах ввести в РФ учет и маркировку домашних животных (ист.: «Известия»).

Как известно, в ноябре на рассмотрение Государственной думы был представлен проект закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования отношений в области ветеринарии», описывающий необходимость учета и маркировки сельхозживотных. После обращения г-на Бурматова в Министерство сельского хозяйства в ведомстве пообещали в процессе подготовки законопроекта ко второму чтению разработать соответствующие поправки в документ.

«Минсельхоз является ответственным исполнителем по перечню поручений президента по вопросам формирования в обществе ответственного отношения к животным от 15 мая 2021 года, согласно которому необходимо внести в законодательство изменения, предусматривающие ведение учета домашних питомцев», – гласит документ.

Ожидается, что регистрация домашних животных облегчит поиск потерявшихся питомцев и будет подспорьем в борьбе с безответственностью и жестокостью нерадивых хозяев, которые выбрасывают животных на улицу.

По убеждению депутата, регистрация животных должна выполняться на бесплатной основе, а их владельцам должен предоставляться выбор способа маркировки питомцев (чипирование, клеймение или установкой бирки).
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