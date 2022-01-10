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В РФ задумались о 3 выходных для подхвативших грипп или ОРВИ

25 января в 13:51 Государство 0 312 Карина Мелова
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Ссылаясь на письменное обращение первого замглавы Общественной палаты Ленинградской области Владимира Петрова к министру труда и социальной защиты Антону Котякову, «РИА Новости» обнародовали сведения о содержании документа, согласно которому члены палаты считают целесообразным предоставлять подхватившим простуду сотрудникам 3 выходных для лечения в домашних условиях без оформления больничного.

В частности, текст письма гласит: «Для снятия части нагрузки с медиков и для упрощения жизни обыкновенных граждан целесообразной мерой представляется введение трехдневного периода, в течение которого заболевший сотрудник может провести дома на самостоятельном лечении без оформления официального больничного безо всяких санкций со стороны работодателя».

Как утверждает зампредседателя Общественной палаты Ленобласти, обращение граждан в медучреждения с целью оформления больничного листа при ОРВИ, гриппе и прочих простудных заболеваниях перегружает систему здравоохранения в период пандемии, вынуждает врачей нерационально тратить время на выписку справок, а также создает риск для таких пациентов подхватить ковид во время ожидания в очереди на прием.

Г-н Петров полагает, что эти действия будут способствовать «разгрузке» медперсонала, экономии средств Фонда соцстрахования и разделению пациентов на «легких» и «тяжелых».
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