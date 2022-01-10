ПФР плюс ФСС равно Социальный фонд

Ссылаясь на Минтруд, издание «Коммерсантъ» сообщает о намерениях правительства объединить Пенсионный фонд и Фонд социального страхования в единую структуру – Социальный фонд.



Новосозданная структура будет действовать как внебюджетная некоммерческая организация, учредителем которой станет правительство, а владельцем имущества фонда, ответственным по публичным обязательствам, – Российская Федерация. Уже весной Министерство труда и социальной защиты собирается представить федеральный закон об объединении фондов на изучение нижней палаты.



К 2023 году Кабинет министров унифицирует ряд положений об уплате страховых взносов работодателями в ПФР и ФСС. В планы Минтруда входит изменение порядка выплаты социальных и пенсионных взносов для работодателей и введение единого тарифа с общим порогом взносооблагаемой базы для уплаты взносов на пенсионное страхование и страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в размере 1,565 миллиона рублей. Кроме того, планируется вменить в обязанность работодателям уплачивать соцвзносы за сотрудников, работающих на условиях гражданско-правовых договоров.



Реорганизация призвана упростить получение соцуслуг путем объединения административных функций фондов на унифицированной цифровой платформе. Координатором Социального фонда назначат Министерство труда и социальной защиты, а управляющим – наблюдательный совет из 7 человек.