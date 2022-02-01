С сегодняшнего дня в РФ увеличился размер материнского капитала и соцвыплат

В соответствии с выданным ранее главой правительства Михаилом Мишустиным постановлением, сегодня, 1 февраля, прошли индексацию на уровень фактической инфляции (8,4 %) некоторые соцвыплаты, компенсации, пособия и материнский капитал.



В частности, проиндексированы выплаты ветеранам, Героям России, чернобыльцам, людям с инвалидностью, пострадавшим на производстве и семьям с детьми (единоразовое пособие при рождении ребенка, помесячное пособие по уходу за ребенком, единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью).



Так, с 1 февраля сумма маткапитала выросла с 483 900 до 524 500 рублей при рождении I ребенка и до 693 100 рублей при рождении II (последующих) детей. Кроме того, согласно предоставленной Министерством труда и социальной защиты информации, минимальное пособие по беременности и родам увеличилось до 63 932,4 рубля, а максимальное – до 360 153 рублей за весь период выплаты. В случае осложнений в родах размер пособия достигает 71 238,96–401 325,6 руб. При единовременном рождении нескольких детей сумма выплаты составит 88 592,04–499 084,4 руб.

По материалам «Ведомостей»