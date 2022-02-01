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В нижней палате парламента задумались о введении удаленного медосмотра водителей

Сегодня в 14:44 Государство 0 127 Карина Мелова
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В текущем месяце нижняя палата парламента намерена изучить законопроект о дистанционном медосмотре водителей. По мнению основоположников идеи, телемедицинские технологии минимизируют контакты между людьми в условиях пандемии Covid-19 и исключают фиктивные обследования.

По мнению зампредседателя комитета ГД по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павла Федяева, современные технологии дают возможность водителям общественного транспорта и такси обследоваться перед выходом в рейс (пройти тест на содержание в организме недозволенных веществ и измерить давление) удаленно (ист.: канал «Россия 1» и платформа «Смотрим»).

Ожидается, что данные состояния здоровья водителей будут собираться серверами без возможности их дальнейшей корректировки. «Поэтому фальсификация здесь невозможна, и уж точно в меньшей степени она возможна, чем при ежедневном регулярном контакте с представителем медицинского персонала, – заметил Федяев. – Что еще немаловажно, это позволит следить за состоянием здоровья того же водителя систематически. Если у человека несколько месяцев подряд повышено давление, учащенный пульс – это информация для того, чтобы ему рекомендовать пройти дополнительное обследование».

С этой целью народные избранники считают целесообразным применять надежное оборудование российского производства, протестированное депутатами Госдумы.
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