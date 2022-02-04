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Apple «приземлилась» в России

4 февраля в 14:54 Государство 0 190 Карина Мелова
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Согласно уведомлению пресс-центра Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 4 февраля, американская корпорация Apple открыла филиал в РФ, как того требует «Закон о приземлении».

Так, ведомственный веб-ресурс опубликовал такое сообщение: «Создать филиал, или открыть представительство, или учредить российское юридическое лицо. Исполнено». Кроме того, 14 февраля компания зарегистрировала личный кабинет на веб-сайте Роскомнадзора.

Напомним, 1 января начал действовать закон «О деятельности иностранных лиц в интернете на территории России», в соответствии с которым зарубежные организации должны открыть свои представительства, филиалы либо иное юридическое лицо в РФ, если число посетителей их сайтов в сутки превышает 500 000. В случае невыполнения выдвинутых требований нарушителям могут запретить рекламировать сайт или публиковать рекламу на нем, принимать платежи, попадать в поисковую выдачу. Также может быть ограничен доступ к ресурсу.

В перечень иностранных организаций, на которые распространяются положения законодательного акта, входят соцсети Twitter, TikTok, Pinterest, Meta, Likee, мессенджеры Viber, Telegram, WhatsApp, Discord, сервисы Zoom, Twitch, Google, Apple, Spotify и YouTube. По мнению Александра Журавлева, возглавляющего комиссию по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России, технологические корпорации мирового уровня с выгодой для себя используют факт расположения головных офисов за пределами РФ (ист.: «Известия»).
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