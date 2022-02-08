Отныне подростки смогут самостоятельно регистрироваться на портале «Госуслуги»

Отныне, в соответствии с постановлением председателя правительства Михаила Мишустина, регистрация на портале «Госуслуги» доступна несовершеннолетним.



В ходе рабочей встречи с заместителями в понедельник, 7 февраля, премьер-министр заявил: «Это важное законодательное изменение избавит детей и их родителей от посещения инстанций и сбора необходимых документов».



С 14 лет дети смогут пройти регистрацию на едином портале госуслуг без помощи взрослых, указав свои данные паспорта, СНИЛС, имейл и номер мобильного телефона. Создать аккаунт для несовершеннолетних, не достигших 14 лет, имеют право их родители, имеющие учетную запись на портале.



«Решение упростит доступ школьников к цифровым ресурсам. Теперь они смогут пользоваться сервисами через личную учетную запись, например, чтобы зайти в свой электронный дневник и посмотреть оценки, узнать домашнее задание, получить информацию о поступлении в учебное заведение», – разъясняется в сообщении Кабмина.



По словам премьера, портал «Госуслуги» призван облегчить гражданам взаимодействие с государственными органами и решение повседневных проблем.

По материалам Banki.ru