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ОНФ просит разрешить получение самозанятыми справки о доходах у онлайн-агрегаторов

8 февраля в 14:44 Государство 0 294 Карина Мелова
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8 февраля замруководителя исполкома Общероссийского народного фронта Арсений Беленький уведомил об исходящей от ОНФ инициативе, допускающей возможность получения самозанятыми справок о доходах от онлайн-агрегаторов, с которыми они работают. К таким агрегаторам относятся, например, Facebook, TikTok, «Яндекс» и пр. Как ожидается, данная мера облегчит плательщикам налога на профессиональный доход процесс оформления кредитов в российских финансовых учреждениях (ист.: ТАСС).

Г-н Беленький пояснил: «Например, у «Яндекса» таксист заключает договор как самозанятый. И «Яндекс» видит все чеки, все заказы, все платежи, которые осуществляет этот водитель. Соответственно, они могут посмотреть историю – сколько у [таксиста] было заказов за предыдущий месяц, полгода, год, и своей печатью от своего юрлица выдавать такую справку. Тогда банк будет понимать, что человек полгода или год работает таксистом, то, что он за этот год заработал 1 млн рублей, и, соответственно, скорее всего в следующем году он опять же будет работать таксистом и тоже сможет заработать 1 млн рублей, поэтому можно ему дать кредит под адекватные проценты».

По словам замглавы исполкома ОНФ, самозанятые могли бы использовать справки от TikTok, Facebook, Delivery club, Wildberries и «Яндекса». Он полагает, что банки опасаются сотрудничать с самозанятыми как с отдельной категорией трудоустроенных лиц, что в значительной степени усложняет получение этими гражданами кредита.

«Если в крупных банках ситуация динамично меняется к лучшему, то в небольших и отстающих банках часто даже нет такой графы – «самозанятый». К сожалению, не все банки пока принимают выписку из приложения «Мой налог» как подтверждающий доходы документ. В большинстве случаев требуется предъявление справки по форме 2-НДФЛ, или предлагают кредит по максимальным ставкам, но без справок», – внес ясность Арсений Беленький.
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