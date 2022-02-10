Компания Google опять в списке нарушителей

По мнению сотрудников Федеральной антимонопольной службы России, новые правила использования YouTube, введенные Google, ограничивают возможности пользователей и конкуренцию на соприкасающихся рынках. Если быть более точными, в ведомстве считают обновленные правила по блокировке контента непрозрачными, предвзятыми и непредсказуемыми (ист.: «РИА Новости»).



«Это приводит к внезапным блокировкам и удалению аккаунтов пользователей без предупреждения и обоснования действий», – сообщили в ФАС.



Корпорация обозначена как «нарушитель антимонопольного законодательства». Размер штрафа для нее будет назначен в процессе административного расследования.



В декабре впервые в истории РФ суд наложил на компанию штраф, размер которого зависит от выручки (оборотный штраф). Речь идет о Google. Размер административного наказания за повторное неудаление запрещенного материала составил свыше 7,2 млрд руб. Общая сумма наложенных на IT-гиганта до этого штрафов достигла 58 000 000 руб.