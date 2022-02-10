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Реклама не желающих «приземляться» зарубежных компаний пострадает

16 февраля в 12:59 Государство 0 282 Карина Мелова
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Как уведомляет 16 февраля замруководителя Роскомнадзора Вадим Субботин, ведомство намерено до конца текущего месяца реализовать меры понуждения по отношению к зарубежным компаниям, не желающим соблюдать закон «о приземлении». Первоначально данные меры коснутся рекламной деятельности организаций (ист.: ТАСС).

Так, в ходе рабочей встречи думского комитета по информполитике на тему реализации закона «о приземлении» иностранных IT-компаний г-н Субботин заявил: «В ближайшее время Роскомнадзор запустит процедуру принятия мер понуждения, которые предусмотрены законом. Речь идет в первую очередь об экономических мерах. Это запрет рекламы в отношении тех компаний, которые не начали выполнение закона «о приземлении». Напомню, что законом предусмотрено восемь мер понуждения. Будем рассматривать вопрос о применении мер до конца текущего месяца».

В соответствии с законом N 236-ФЗ «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории Российской Федерации» от 1 июля 2021 г. с 1 января 2022 г. такие организации берут на себя определеннные обязательства и должны открыть представительство либо филиал в РФ. Им предписано обеспечить на своем веб-ресурсе форму обратной связи с российскими пользователями, создать личный кабинет на сайте Роскомнадзора для взаимодействия с органами власти, закрыть доступ к нарушающей российские законы информации и установить один из рекомендованных Роскомнадзором счетчик посещаемости на информационном ресурсе.

По данным ведомства, «приземлиться» должны Google, Meta Platforms, Apple, TikTok, Twitter, Viber, Telegram, Pinterest, Zoom, Spotify, Likeme Pte.Ltd., Discord и Twitch. Следует отметить, что Apple и Spotify уже выполнили требование.
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