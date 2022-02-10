В Минтруде назвали сумму дохода трудоустроенных пенсионеров

Ссылаясь на Министерство труда и социальной защиты и Пенсионный фонд Российской Федерации, «Известия» опубликовали сведения о размере среднего суммарного дохода трудоустроенных пенсионеров, состоящего из заработной платы и пенсии. Эта сумма составила 66 000 рублей в месяц при пенсии 14 000 рублей.



В то же время, по данным министерства, в текущем году, с учетом индексации на 8,6 процента, средняя страховая пенсия нетрудоустроенных лиц пенсионного возраста достигает практически 19 000 рублей.



«Средний размер страховой пенсии работающих пенсионеров – 14 тысяч рублей. При этом, по данным Пенсионного фонда России, совокупный доход работающих пенсионеров (страховая пенсия и заработная плата), в среднем составляет порядка 66 тысяч рублей ежемесячно», – уточнили в ведомстве.



В декабре средняя пенсия российских граждан равнялась 15 842 рублям (ист.: Росстат). В этом же месяце реальные пенсии на фоне инфляции уменьшились на 2,9 % относительно аналогичного периода предыдущего года и на 0,8 % относительно ноября 2021 г.