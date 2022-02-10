Руководителям госучреждений могут запретить вести коммерческую деятельность

Парламент Астраханской области представил на рассмотрение ГД проект закона, содержащий запрет главам госучреждений занимать оплачиваемые должности в коммерческих и некоммерческих организациях. Исключение составляют творческая, научная и преподавательская деятельности (ист.: «Ведомости»).



В соответствии с документом, эти лица не могут быть учредителями либо участниками другого юридического лица, вести иную оплачиваемую деятельность в государственных органах и органах местного самоуправления, быть единоличным исполнительным органом или членом коллегиального исполнительного органа коммерческой организации. Это не касается случаев, когда подобная деятельность является частью должностных обязанностей руководителя госоргана.



По убеждению авторов законопроекта, новые нормы будут ориентировать глав муниципальных учреждений на добросовестное выполнение служебных обязанностей, часто связанных с ощутимыми коррупционными рисками, и исключат возможность их действия в интересах иных лиц, хозяйствующих субъектов, органов власти и местного самоуправления.



В случае одобрения законопроект может начать действовать 1 января 2023 года.