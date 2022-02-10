Депутаты считают рациональным введение моратория на увеличение тарифов ЖКХ

Как сообщил в собственном канале Telegram заместитель руководителя ЛДПР Ярослав Нилов, члены фракции собираются представить законопроект, предписывающий введение моратория на увеличение тарифов на жилищно-коммунальные услуги с 1 июля по 31 декабря 2022 г. Депутаты считают данную меру целесообразной с учетом сокращения доходов граждан в условиях пандемии коронавируса.



Так, документ гласит: «Установить с 1 июля по 31 декабря 2022 года мораторий на повышение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в период распространения новой коронавирусной инфекции».



Согласно пояснительной записке, проект закона призван уменьшить обязательства россиян по оплате коммунальных услуг во время распространения ковида, так как «кризис, вызванный пандемией коронавируса, привел к резкому сокращению реальных располагаемых доходов россиян».



В документе уточняется, что снижение доходности вызвано ростом безработицы до наивысшего за последние 8 лет уровня. При этом не потерявшие работу граждане получали меньшую зарплату из-за сокращения рабочего времени либо вынужденных периодов неоплачиваемого простоя. Кроме того, инфляция в стране превысила 8 процентов.



Представители партии ЛДПР считают оптимальным решением наложить мораторий на поднятие тарифов ЖКХ, чтобы в некоторой степени «улучшить ситуацию с реальными доходами граждан».

По материалам Banki.ru