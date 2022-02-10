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МТС попала в переплет в связи с повышением тарифов

22 февраля в 14:52 Государство 0 303 Ольга Климова
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Тарифы на услуги связи МТС увеличились более чем для 28 000 000 абонентов, что привело к возбуждению дела против компании-провайдера Федеральной антимонопольной службой. Известно, что в январе сервис подорожал в среднем на 9 с половиной процентов.

По данным ФАС, МТС в качестве причины своих действий называет возрастание своих затрат, однако оператор связи не предъявила «подтверждений роста расходов в объеме, достаточном для обоснования повышения тарифов». В соответствии с информационным сообщением ведомства, увеличение тарифов без технологического, экономического и иного обоснования идет вразрез с интересами потребителей.

По словам представителей МТС, компания предварительно открыто уведомляла об изменениях в стоимости услуг, чтобы клиенты имели возможность все взвесить и принять решение.

Так, пресс-релиз провайдера гласит: «Российские операторы вынуждены корректировать тарифы в связи с ростом инфляции, стоимости оборудования и его доставки, ростом расходов на электроэнергию, необходимости инвестиций в расширение и строительство новых сетей... Даже с учетом изменений, услуги связи и мобильного интернета в России остаются дешевыми и доступными всем» (ист.: «Коммерсантъ»).
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