В Минфин внесено предложение о введении налоговых вычетов за оплату спортивных секций для детей

Представители фракции «Единая Россия» внесли в Минфин предложение о введении для граждан налоговых вычетов за оплату детских спортивных секций, а также за покупку спортивного инвентаря. Об этом рассказала координатор партийного проекта «Единой России» «Крепкая семья», первый зампредседателя комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева.



Ее слова процитировала сегодня пресс-служба «Единой России»: «Здоровый образ жизни и спорт набирают все большую популярность среди россиян. Еще в прошлом году президент РФ Владимир Путин поручил до 10 сентября 2018 года разработать возможность получения налогового вычета за оплату абонементов в спортивные секции и клубы для налогоплательщиков, однако эта мера до сих не действует».



Сейчас к рассмотрению правительства готовится пакет поправок о компенсировании части затрат граждан на оплату физкультурно-оздоровительных услуг.



Окунева пояснила: «В текущей версии законопроекта отсутствует возможность получать налоговый вычет на занятия детей налогоплательщиков в спортивных секциях, что, на наш взгляд, несправедливо, учитывая то, что поддержка материнства и детства является одним из ключевых направлений государственной политики. Чтобы облегчить финансовую нагрузку на родителей, мы призываем Минфин РФ внести соответствующие поправки. Налоговый вычет за оплату детского спорта – это разумная мера, которая благотворно скажется на здоровье нового поколения».



Депутат также подчеркнула: «Учитывая, что покупка специализированного инвентаря, необходимого для занятий тем или иным видом спорта, также требует от родителей значительных финансовых вложений, мы считаем целесообразным включение в законопроект данной категории».



В заключение Окунева сказала: «Развитие физкультуры и спорта для детей было обозначено как одно из ключевых направлений в плане основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства. Мы уверены в том, что предложенные меры положительно скажутся на популяризации спорта среди подрастающего поколения».