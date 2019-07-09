Правительство внесло предложение о повышении акцизов на вина более чем на 70%

Российское правительство подготовило поправки к Налоговому кодексу, которыми на 72,2%, повышаются акцизы на тихие вина, а на игристые – на 11,1%. Об этом, ссылаясь на пресс-секретаря премьер-министра Олега Осипова, сообщила в понедельник газета «Ведомости».



Согласно тексту документа, с 2020 года акцизные ставки на тихие вина увеличатся с 18 до 31 рубля за литр, а на игристые – с 36 до 40 рублей за литр. Проект уже одобрен кабмином и будет внесен в Госдуму в ближайшее время, сообщил Осипов «Ведомостям».



Повышение акцизов аргументировано «необходимостью приведения в соответствие ставок акцизов на различный алкоголь с сопоставимым содержанием спирта, равной степенью вредности продукции», приводит газета слова представителя Минфина, не называя его.



Источник издания в ведомстве заявил, что поправками также предусматривается возможность для отечественных виноделов получить налоговые вычеты с повышающим коэффициентом за виноград, который они использовали. Уравниваются, кроме того, акцизные ставки на вина и винные напитки, не содержащие спирта.