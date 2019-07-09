|
Правительство внесло предложение о повышении акцизов на вина более чем на 70%
Сегодня в 11:53 Налоги 0 114 Васильева Елена
Российское правительство подготовило поправки к Налоговому кодексу, которыми на 72,2%, повышаются акцизы на тихие вина, а на игристые – на 11,1%. Об этом, ссылаясь на пресс-секретаря премьер-министра Олега Осипова, сообщила в понедельник газета «Ведомости».
Согласно тексту документа, с 2020 года акцизные ставки на тихие вина увеличатся с 18 до 31 рубля за литр, а на игристые – с 36 до 40 рублей за литр. Проект уже одобрен кабмином и будет внесен в Госдуму в ближайшее время, сообщил Осипов «Ведомостям».
Повышение акцизов аргументировано «необходимостью приведения в соответствие ставок акцизов на различный алкоголь с сопоставимым содержанием спирта, равной степенью вредности продукции», приводит газета слова представителя Минфина, не называя его.
Источник издания в ведомстве заявил, что поправками также предусматривается возможность для отечественных виноделов получить налоговые вычеты с повышающим коэффициентом за виноград, который они использовали. Уравниваются, кроме того, акцизные ставки на вина и винные напитки, не содержащие спирта.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
Deutsche Bank пытается использовать свой последний шанс на спасениеСегодня в 12:45 Банки и кредитование
Росстат объявил виновных в досрочном обнародовании информации об инфляции за июнь8 июля в 18:49 Государство
Генпрокуратура Украины открыла дело о госизмене в связи с планируемым телемостом с РФ8 июля в 17:11 Внешняя политика
Зеленский предлагает Путину встречу в Минске8 июля в 13:57 Внешняя политика
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
В ГД внесли законопроект о предоставлении жилья инвалидам вне зависимости от их доходов В РФ изменены правила работы нотариусов Российские банки не торопятся использовать биометрию Выплаты на детей в возрасте до трех лет получат около 856 тысяч семей ЛДПР предлагает отказаться от частных камер фиксации нарушений правил дорожного движения