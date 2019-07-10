Вступил в силу закон об ипотечных каникулах

Сегодня закон об ипотечных каникулах, позволяющий заемщикам приостанавливать выплаты по ипотечному кредиту, вступил в силу. Ипотечные каникулы сроком до полугода будут предоставляться заемщикам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, например, в случае потери кормильца, инвалидности I или II групп, временной нетрудоспособности в течение двух и более месяцев, а также падения уровня доходов супругов более чем на 30%. Для оформления ипотечных каникул сумма среднемесячной выплаты по кредиту должен превышать половину дохода заемщика.



Исполнение обязанностей по кредиту, согласно выбору заемщика, может быть приостановлено полностью или же будет снижена сумма ежемесячного платежа. В отношении каждого кредита такое право будет предоставляться только единожды. Срок погашения кредита будет продлен на срок действия ипотечных каникул автоматически. Оформить ипотечные каникулы, при этом, предоставляются только по не превышающим 15 млн. рублей кредитам.



С 1 августа также вступит в силу закон, освобождающий от уплаты НДФЛ материальную выгоду, полученную при ипотечных каникулах. Не будет признаваться доходом материальная выгода, полученная за льготный период, установленный согласно статье 6.1-1 Федерального закона «О потребительском кредите (займе)». Данное положение будет применяться в отношении доходов физлиц, полученных с налогового периода 2019 года.



Идею ипотечных каникул в феврале поддержал Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности в Казани. Позже, в послании Федеральному собранию, он вновь высказался в поддержку данной инициативы.