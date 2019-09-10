Будет увеличен налоговый вычет на образование детей

Группой депутатов от КПРФ в Госдуму внесен проект закона, которым предусматривается увеличение налогового вычета на обучение детей с 50 тысяч до 80 тысяч рублей, а также увеличение совокупной суммы социальных налоговых выплат со 120 тысяч до 150 тысяч рублей. Текст законопроекта опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.



Согласно действующему законодательству при определении размеров налоговой базы родитель, являющийся налогоплательщиком, имеет право получить налоговый вычет в сумме, выплаченной им за обучение ребенка, но не более 50 тысяч рублей ежегодно.



Авторы законопроекта считают недостаточной данную сумму. В пояснительной записке сказано: «Количество бюджетных мест в вузах из года в год сокращается, а реальная стоимость обучения в негосударственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в 2-5 раз превышает установленное ограничение по размеру налоговой базы, используемой при начислении социального налогового вычета».



Законопроектом предполагается увеличение со 120 тысяч до 150 тысяч рублей совокупной суммы социальных налоговых вычетов.



Правительство не поддержало данный законопроект. В отзыве правительства сказано: «Реализация законопроекта приведет к выпадающим доходам бюджетов субъектов РФ, которые в финансово-экономическом обосновании предложено компенсировать за счет дотаций из федерального бюджета. Следует отметить, что дотации из федерального бюджета предоставляются бюджетам субъектов РФ на выравнивание бюджетной обеспеченности, а не для компенсации выпадающих доходов».