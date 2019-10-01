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Техногигантам предложат новую схему налогообложения
4 октября в 15:46 Налоги 2 220 Иван Тихонов
Проект «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 года», разработанный Минфином, предполагает изменение схемы оплаты налогов технологическими компаниями. В частности, в ведомстве недовольны тем, что такие гиганты, как Google, Apple и Facebook генерируют доход от аудиторий со всего мира, но платят налог только по месту регистрации головного офиса. В целях пополнения российского бюджета Минфин предлагает обязать такие компании делиться доходами от российской аудитории.
«Существенные недостатки в принципах налогообложения цифровых компаний приводят в настоящее время к тому, что эффективная ставка обложения прибыли таких компаний оказывается значительно меньше, чем для компаний других отраслей», — подчеркивают в министерстве.
В министерстве инициируют изменения в российском законодательстве, которые позволят справедливо распределять налоги, тем самым пополняя бюджет, пишет РБК. На практике цифровые компании должны декларировать доходы для оплаты налогов в тех юрисдикциях, в которых находится их аудитория.
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Как Вы оцениваете предложение Минфина об изменении формулы налогообложения техногигантов в целях пополнения бюджета? По Вашему мнению, как отреагирует Google и другие мегакорпорации на такие нововведения?
Рынок мировой интернет-торговли является одним из наиболее качественно развивающихся как по причине глобального расширения мобильного доступа, так и за счет роста объема розничной интернет-торговли. При этом глобализация интернет-торговли служит стимулом социально-экономического роста ведущих мировых стран и в тоже время становится специфичной формой осуществления ритейла в виртуальном пространстве, что значительно снижает прозрачность их деятельности в сфере налогообложения нормами юрисдикции конкретной страны.
По этой причине отечественное налоговое законодательство претерпело изменения с 2017 года, когда в отношении иностранных компаний была введена обязанность по постановке на учет в российских налоговых органах для декларирования и уплате сумм НДС, исчисленных при продаже электронного контента на территории РФ. Однако, поскольку НДС является косвенным налогом и непосредственная его уплата осуществляется конечными потребителями услуг, то, например, компания «Google LLC.» переложила нагрузку по уплате НДС на конечного потребителя своей электронной продукции, увеличив конечные цены в магазине приложений «Google Play». В свою очередь, «Apple Inc.» решила возложить это бремя на разработчиков приложений для «iTunes Store», что уменьшило прибыль последних, а также поставщиков контента, оставив при этом цены на приложения для конечного потребителя неизменными.
Аналогичный принцип будет соблюден иностранными цифровыми корпорациями и при изменении налогового законодательства по налогу на прибыль. Если им придется дополнительно перечислять налог на прибыль с полученных доходов в бюджет российского государства, то они еще в большей степени перенесут свою нагрузку на конечных потребителей в нашей стране при отсутствии должной конкуренции от отечественных цифровых компаний. В данном случае это не самый лучший подход – обложить налогом на прибыль, который предлагает Минфин России.
При прочих равных условиях, для российской экономики лучше завлечь мировых цифровых гигантов в созданные с 2018 года российские офшорные юрисдикции, действующие в специальных административных районах - остров Русский в Приморском крае и остров Октябрьский в Калининградской области.
Как Вы оцениваете предложение Минфина об изменении формулы налогообложения техногигантов в целях пополнения бюджета? По Вашему мнению, как отреагирует Google и другие мегакорпорации на такие нововведения?
Подход к налогообложению транснациональных цифровых гигантов, безусловно, менять надо, и давно. Как бы Google или Facebook на это ни среагировали, болезненно или политкорректно, и будут ли их представители публично либо в кулуарных беседах намекать на возможность частичного сворачивания здесь бизнеса, по факту деваться им будет некуда: они зарабатывают деньги на миллионах российских пользователей, так что разумеется, они останутся и будут платить.
На какие примерно суммы поступлений сможет рассчитывать российский бюджет? Для сравнения, по последним открытым на сегодня сведениям ФНС (за 2017 год): дочерняя компания Microsoft, именуемая ООО "Майкрософт Рус", перечислила в бюджет 1,9 млрд руб (из них более 1 млрд руб составил НДС, более 0,5 млрд руб страховые взносы и 0,35 млрд руб налог на прибыль). ООО "Сиско Солюшенс": суммарные платежи 781,6 млн руб (из них 450 млн руб НДС), ООО "Самсунг С&Т Корпорация Рус": 254,4 млн руб (из них половина приходится на НДС), ООО "Букинг.ком Русиа": 128,4 млн руб, а вот ООО "Алибаба.ком (РУ)": пополнила бюджет России за год всего-то на 29,9 млн руб.
Понятно, что разработать чёткие алгоритмы учёта и налогообложения для такой компании как Facebook, финансовые потоки которой от рекламы и от многочисленных дополнительных сервисов, включая Instagram, сложноуловимы - не так-то и просто. Но учитывая, что по долларовой капитализации компания Цукерберга одна из 5 крупнейших в мире - переборшить с налоговой ставкой будет, пожалуй что, ещё сложнее.
Важно и другое: в желании обложить, наконец-то, данью не признающие национальных границ интернет-гиганты, Россия далеко не одинока. Первым о правах на свою долю осмелился заявить Париж: какая разница, гражданами какого государства компания создана и где зарегистрирована, коли львиную долю бизнеса она делает на европейских клиентах? Почему же налоги должны при этом целиком утекать в иные гавани? И там такой налог уже действует с 1 января 2019 года: со всех компаний, суммарный мировой доход которых превышает 750 млн евро, а заработок на французских пользователях оценивается в 25 млн евро и выше, с заработанной на пользователях прибыли берётся 3%. Французы ожидают поступлений от 500 млн евро в первый же год.
В дальнейшем процесс, как говорится, пошёл уже вразнос: готовятся Италия, Британия... Обсуждение единых подходов происходит и на саммите стран «большой двадцатки»: план BEPS по предотвращению размывания налоговой базы. Свои рекомендации с 2015 года разрабатывают в ОЭСР - Организации по экономическому сотрудничеству и развитию, куда входит большинство крупнейших экономически развитых стран.
Но если в ОЭСР - куда, вообще-то, входит и Франция - другие избегают пока не согласованных между странами-участницами односторонних решений, и из-за этого налоги корпораций-гигантов продолжают течь там мимо кассы, так что и у многих из стран ОЭСР терпение на исходе, то Россия подобными обязательствами вообще не связана и может начать действовать хоть завтра, а также находить собственные рецепты. Хотя вероятнее всего, что и Россия для учёта доли прибылей компаний-гигантов на рынке будет отталкиваться от русла вырабатываемых мировых подходов.
А предлагаются международными органами на сегодня следующие варианты:
1) Можно обязать саму интернет-компанию декларировать, какую именно долю прибыли она имеет в конкретных странах проживания её пользователей. Однако очевидная трудность в том, как это проверить, что считать прибылью - учитывая затраты на написание или доработку программных кодов, например, на территории такой-то страны? Будет при таком подходе неизбежно почва для махинаций: корпорация постарается всегда показывать максимальную долю прибыли в той стране, где в законе пропишут налог поменьше. Начнётся нездоровая «торговля» между странами с последствиями в виде меньших налогов, которые получат все в итоге, и с постоянным перетягиванием одеяла налоговыми органами отдельных стран на себя.
На помощь может прийти международный обмен данными Country-by-Country reporting о разбивке транзакций больших компаний по странам присутствия - их получает и ФНС России, но весьма многое может укрыться от глаз составителей таких отчётов, да и на их абсолютную неангажированность рассчитывать, наверное, нельзя. Да и обмен такой информацией ведётся лишь по самым большим компаниям: с тем самым «французским» порогом оборота от 750 млн евро.
2) ОЭСР предлагает признавать и облагать нематериальные активы в той стране - всю или часть прибыли, на усмотрение конкретной страны. Но, как уже говорилось выше, и здесь встанет сложная проблема учёта и самой интеллектуальной собственности, и её национальной принадлежности.
3) Последнее и, кажется, самое реальное предложение ОЭСР - исходить в определении доли страны из «степени экономического присутствия компании», которое можно определить по количеству местных пользователей с учётом их средних материальных возможностей, по наличию и по активности работы технической поддержки сайта на национальном языке, по замерам поддающихся учёту объёмов онлайн-продаж.
Такой своеобразный налог на «контакт с потребителями» выглядит наиболее справедливым и в то же время наименее проблемным в плане учёта решением. Пользователей и активность их действий можно отследить по IP-адресам, а дальше считать налог в соответствии с формулой, куда ФНС включит несколько параметров, например - уровень среднестатистического дохода наших граждан. Либо же - поступить ещё проще, «махнув секирой» да и завязав всё только лишь на число российских пользователей, а от него уже в пропорции к количеству всех пользователей в мире оценочно (и очень приблизительно, конечно же) определить и «нашу» доли прибыли. А заведомое завышение такой грубой оценки объёмов прибыли - вполне можно компенсировать более низкой процентной ставкой налога.
Плюсом может стать и то, что IT-компаниям не придётся при такой «детской» схеме нести излишне много дополнительных расходов на ведение сложной отчётности и на хранение всех этих огромных массивов данных в памяти, и они смогут лучше задействовать эти мощности на непосредственное благо сервиса для пользователей.