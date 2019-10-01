Техногигантам предложат новую схему налогообложения

Проект «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 года», разработанный Минфином, предполагает изменение схемы оплаты налогов технологическими компаниями. В частности, в ведомстве недовольны тем, что такие гиганты, как Google, Apple и Facebook генерируют доход от аудиторий со всего мира, но платят налог только по месту регистрации головного офиса. В целях пополнения российского бюджета Минфин предлагает обязать такие компании делиться доходами от российской аудитории.



«Существенные недостатки в принципах налогообложения цифровых компаний приводят в настоящее время к тому, что эффективная ставка обложения прибыли таких компаний оказывается значительно меньше, чем для компаний других отраслей», — подчеркивают в министерстве.



В министерстве инициируют изменения в российском законодательстве, которые позволят справедливо распределять налоги, тем самым пополняя бюджет, пишет РБК. На практике цифровые компании должны декларировать доходы для оплаты налогов в тех юрисдикциях, в которых находится их аудитория.