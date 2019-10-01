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Минфин готов к рассмотрению снижения налоговой ставки на недвижимость и движимое имущество
9 октября в 15:36 Налоги 0 204 Васильева Елена
Минфин РФ рассмотрит предложение бизнес-сообщества облагать налогом, как движимое, так и недвижимое имущество, но со снижением ставки на половину. Об этом первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил в своем выступлении в ходе заседания правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Силуанов сказал: «Что касается предложения снизить ставку. Надо взвесить это предложение. Можно снизить ставку наполовину, но тогда объектом налогообложения будет все имущество – движимое и недвижимое. Давайте посмотрим, готовы здесь работать».
Принятым ранее решением правительства был отменен налог на движимое имущество, но его отмена привела к множеству споров в бизнес-сообществе по поводу разграничения понятий недвижимого и движимого имущества.
Выступая в ходе заседания, Силуанов сказал: «Мы договорились, что подготовим законопроект, который будет сохранять действующее распределение между движимым и недвижимым имуществом. Споры будут решаться в общем установленном порядке».
Отмена налога на движимое имущество компаний вступила в силу с 1 января текущего года. Как предполагалось, данная мера должна была способствовать ускорению обновления основных фондов, а также создать новые стимулы для промышленного развития.
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