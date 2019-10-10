Благотворителям не дадут ни особого статуса, ни расширенных налоговых льгот

Министерство финансов выступило против ряда налоговых послаблений, озвученных в Концепции развития благотворительности до 2025 года. Изначально документ, разработанный МЭР, предусматривал введение для компаний вычета по налогу на прибыль в случае, если они жертвуют деньги. Вдобавок, концепция предполагала предоставление особого статуса для благотворителей, что позволило бы им получать дополнительные льготы.



В обновленной версии Концепции Минфин также раскритиковал идею предоставления регионам права устанавливать повышенный налоговый вычет на отчисления в благотворительные НКО, пишут «Известия». Из документа убрали пункты, которые предусматривали отмену подоходного налога на гранты на обучение работников благотворительных организаций и на оплату благотворителями за проезд граждан к местам проведения конкурсов, соревнований и пр.



В МЭР ранее подчеркнули, что основная цель Концепции – стимулирование граждан к занятию благотворительностью путем предоставления налоговых послаблений. В документе предусматривается введение ряда льгот для совершения пожертвований через банковские счета, а также введения ряда льгот для благотворительных организаций.



Эксперты полагают, что позиция Минфина обусловлена желанием сократить объемы «выпадающих» доходов из бюджета.