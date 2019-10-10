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Благотворителям не дадут ни особого статуса, ни расширенных налоговых льгот
31 октября в 17:33 Налоги 1 113 Иван Тихонов
Министерство финансов выступило против ряда налоговых послаблений, озвученных в Концепции развития благотворительности до 2025 года. Изначально документ, разработанный МЭР, предусматривал введение для компаний вычета по налогу на прибыль в случае, если они жертвуют деньги. Вдобавок, концепция предполагала предоставление особого статуса для благотворителей, что позволило бы им получать дополнительные льготы.
В обновленной версии Концепции Минфин также раскритиковал идею предоставления регионам права устанавливать повышенный налоговый вычет на отчисления в благотворительные НКО, пишут «Известия». Из документа убрали пункты, которые предусматривали отмену подоходного налога на гранты на обучение работников благотворительных организаций и на оплату благотворителями за проезд граждан к местам проведения конкурсов, соревнований и пр.
В МЭР ранее подчеркнули, что основная цель Концепции – стимулирование граждан к занятию благотворительностью путем предоставления налоговых послаблений. В документе предусматривается введение ряда льгот для совершения пожертвований через банковские счета, а также введения ряда льгот для благотворительных организаций.
Эксперты полагают, что позиция Минфина обусловлена желанием сократить объемы «выпадающих» доходов из бюджета.
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Как Вы оцениваете инициативы, озвученные в обновленной версии Концепции развития благотворительности в РФ? По Вашему мнению, стоит ли вводить налоговые послабления для благотворителей и давать им особый статус?
"Благотворительное сообщество, в частности и наш фонд, уже давно и плотно работает с Минэкономразвития над Концепцией содействия развитию благотворительной деятельности в России до 2025 года. Принятие этого документа принципиально важно для развития благотворительности в нашей стране и могло бы привести к росту пожертвований, а значит, к повышению эффективности той помощи, которую оказываем мы и другие фонды. Например, там есть важное предложение - ввести в России систему Gift Aid. Она позволила бы физическим лицам автоматически передавать в благотворительную организацию сверх пожертвования ещё и свой налоговый вычет. Это была бы очень существенная помощь для нас. Так как вычет зависит от суммы дохода и пожертвования, то те, кто жертвует 500 или 1000 рублей в год, вряд ли пойдут в налоговую ради копеечных вычетов. Но у нашего фонда много таких благотворителей, поэтому, если бы эти вычеты перечислялись в фонды автоматически, то они сложились бы в значительные суммы, благодаря которым мы смогли бы оказывать помощь детям.
Ну и конечно, налоговые преференции для юридических лиц, которые давно практикуются в Европе, в нашей стране пока не существуют. А именно они, в том числе, стимулировали бы пожертвования от компаний в НКО. В конце 2018 года президент подписал федеральный закон о предоставлении инвестиционного налогового вычета для организаций, которые осуществляют поддержку государственных и муниципальных учреждений в области культуры. Мы надеемся, что благодаря Концепции такой механизм налоговых стимулов будет закреплен в Налоговом кодексе и для других социальных сфер. Мы очень ждем и заинтересованы в этой Концепции и надеемся, что она будет принята Правительством в том виде, в котором её предложил Минэкономразвития".