Силуанов: новыми налогоплательщиками стала половина из 260 тысяч самозанятых

Более половины из 260 тысяч зарегистрированных самозанятых стали новыми налогоплательщиками. Об этом рассказал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в ходе выступления на состоявшемся в Кремле совещании президента РФ с членами правительства.



Силуанов уточнил: «Мы дали предпринимателям, которые в «тени», возможность работать легально, брать кредиты в банках, получать меры господдержки, которые положены малым предпринимателям. Более 50% самозанятых, которые были зарегистрированы, – это новые люди, которые не платили налоги».



Он также отметил, что перечень профессий самозанятых очень обширный: 18,7% заняты пассажирскими перевозками, 7% – строительством, еще 10% сдают имущество в аренду.



Данные Федеральной налоговой службы (ФНС) свидетельствуют о том, что лишь 1% зарегистрированных самозанятых оставили ради перехода в эту категорию постоянную работу. Силуанов добавил: «Небольшая часть таких людей, ранее работавших в качестве сотрудников организаций, перерегистрировались в самозанятые потому что режим очень комфортный. Налоговая служба все эти случаи видит».



Первый вице-премьер также напомнил о том, что в текущем году ФНС не будет применять никаких мер, однако с 2020 года на контроле налоговиков будет каждый подобный случай.



Новый налоговый режим для самозанятых был в качестве эксперимента запущен в Москве и Московской области, а также в Татарстане и Калужской области. Силуанов напомнил также, что со следующего года Минфин даст возможность всем регионам России поэтапно переходить на новый режим налогообложения.