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Орешкин: идея об освобождении от НДФЛ малоимущих граждан требует проработки

Сегодня в 18:50 Налоги 0 84 Васильева Елена
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Инициатива главы ВТБ Андрея Костина, которой предполагается освобождение от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) малоимущих россиян, требует дальнейшей проработки. Об этом журналистам заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

В ответ на соответствующий вопрос, Орешкин сказал: «Я лично готов платить повышенную ставку НДФЛ. Есть ряд вопросов, которые с такими изменениями связаны, поэтому их надо очень внимательно прорабатывать перед тем, как детально обсуждать этот вопрос».

Костин заявил информагентству ТАСС 20 ноября о росте поддержки в администрации президента и правительстве идеи отмены для малоимущих россиян уплаты НДФЛ.

В ходе Московского финансового форума, проходившего в сентябре, Костин внес предложение установить минимальную ставку необлагаемого минимума дохода физлиц для обеспечения поддержки людям с низким доходом. Он отметил, что данная мера будет способствовать росту спроса на внутреннем рынке и даст малоимущим россиянам возможность получить дополнительные средства.
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