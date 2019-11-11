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Орешкин: идея об освобождении от НДФЛ малоимущих граждан требует проработки
Сегодня в 18:50 Налоги 0 84 Васильева Елена
Инициатива главы ВТБ Андрея Костина, которой предполагается освобождение от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) малоимущих россиян, требует дальнейшей проработки. Об этом журналистам заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
В ответ на соответствующий вопрос, Орешкин сказал: «Я лично готов платить повышенную ставку НДФЛ. Есть ряд вопросов, которые с такими изменениями связаны, поэтому их надо очень внимательно прорабатывать перед тем, как детально обсуждать этот вопрос».
Костин заявил информагентству ТАСС 20 ноября о росте поддержки в администрации президента и правительстве идеи отмены для малоимущих россиян уплаты НДФЛ.
В ходе Московского финансового форума, проходившего в сентябре, Костин внес предложение установить минимальную ставку необлагаемого минимума дохода физлиц для обеспечения поддержки людям с низким доходом. Он отметил, что данная мера будет способствовать росту спроса на внутреннем рынке и даст малоимущим россиянам возможность получить дополнительные средства.
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