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Налог для самозанятых шагает по стране
5 декабря в 17:22 Налоги 0 209 Иван Тихонов
Сегодня, 5 декабря, нижняя палата парламента в третьем чтении одобрила законопроект, который вводит специальный налоговый режим для самозанятых еще в 19 регионах РФ. Введение спецналога подразумевает обязанность граждан, работающих сами на себя и оказывающие услуги (платные) без привлечения наемных работников, отчислять в бюджет 4% от суммы дохода при работе с физлицами и 6% - при работе с юрлицами.
Сейчас такой налог действует в экспериментальном режиме в Москве, Подмосковье, Татарстане и Калужской области. С 1 января 2020 года к этим регионам присоединятся самозанятые граждане из Республики Башкортостан, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Ханты-Мансийского, Ненецкого, Ямало-Ненецкого автономных округов, Красноярского и Пермского краев, а также ряда областей: Челябинской, Нижегородской, Тюменской, Воронежской, Сахалинской, Волгоградской, Свердловской, Омской, Самарской, Новосибирской и Ростовской.
Документ опубликован на сайте Госдумы.
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