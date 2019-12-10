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В Совфеде намерены распространить налог на самозанятых во всех регионах РФ уже в следующем году

Сегодня в 14:56 Налоги 0 148 Иван Тихонов
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В рамках пресс-конференции по итогам 2019 года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила о разработке законопроекта, который распространит налог на самозанятых на все регионы России. Предположительно налоговый режим заработает с 1 июля грядущего года.

Согласно уже принятому закону, со следующего года к «тестовым» 4 регионам (Москве, Подмосковью, Татарстану и Калужской области) добавятся еще 19 регионов.

«Если и в этих субъектах эксперимент себя оправдает, то — и мы сейчас работаем над этим законопроектом — с 1 июля следующего года можно было бы распространить закон на все субъекты, всю Россию», — передает слова г-жи Матвиенко ТАСС.
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