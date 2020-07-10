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Минфин намерен довести собираемость налогов и сборов до максимума

23 июля в 16:41 Налоги 0 173 Иван Тихонов
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Министерство финансов намерено довести собираемость налогов и сборов в России до 99% уже в 2024 году. Такие прогнозы изложены в проекте плана деятельности министерства на 2020-2025 гг. При этом уровень собираемости будет расти плавно в ближайшие годы. Так, в текущем году этот показатель должен составить 98.72%, в 2021 году – 98.79%, в 2022 году – 98.86%, в 2023 году – 98.93%.

По словам заместителя директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрия Куликова, достижимость задачи, которую поставил Минфин, зависит от того, как оценивать собираемость — экономически либо бухгалтерски.

«Согласно агрегированной налоговой отчетности, собираемость по главным налогам варьируется, но в 2019 году суммарно была выше 100%. Счетно можно получить значение более 100%, например, если уплата произошла не в период начисления или ожидается частичный возврат, есть и другие варианты. Надо понимать, что во многом эти цифры, как и целевые 99%, условны», — цитируют слова г-на Куликова РИА Новости.

Эксперт добавил, что бухгалтерский подход к собираемости, то есть отношение собранных налогов к начисленным, почти не позволяет оценить распространенность уклонения от налогов. При этом внимание Федеральной налоговой службы прежде всего будет приковано примерно к 300 крупнейшим налогоплательщикам из каждой отрасли, считает другой эксперт.
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