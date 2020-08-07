В ОНФ предлагают освободить от уплаты НДФЛ граждан, продавших квартиру экономкласса в 2020 году

«Общероссийский народный фронт» считает целесообразным освободить граждан, продавших свое жилье экономкласса в текущем году, от уплаты НДФЛ. Инициатива направлена на рассмотрение МЭР и Минстроя.



По словам директора координационного центра ОНФ по восстановлению экономики Ильи Семина, экономжилье равносильно понятию стандартного жилья, которое используется в официальных документах, пишут «Известия». Имеется в виду стандартная непремиальная недвижимость, норматив стоимости которой определяет Минстрой. От уплаты налога стоит освободить россиян, которые в этом же году приобретут другую недвижимость на первичном рынке или в течение года с момента продажи купят квартиру с использованием льготных программ, добавил Семин. Речь идет о субсидированной под 6.5% годовых ипотеке на новостройки, а также льготных кредитах для военнослужащих, врачей, учителей.



По мнению экспертов, освободить от уплаты налога можно владельцев тех квартир, которые находятся в 10-процентном ценовом диапазоне от утвержденного Минстроем норматива стоимости 1 кв. м в регионах.



Целесообразность отмены налога - повышение активности на рынке недвижимости и стимулирование экономики. При таком подходе люди будут чаще продавать и покупать квартиры. Также освобождение от уплаты НДФЛ продавцов позволит привлечь на рынок людей, которые готовы и хотят приобрести другую квартиру, но откладывают покупку, потому что не хотят терять деньги на выплате налога. В результате может вырасти объем предложения на рынке вторичного жилья, подчеркивают аналитики.