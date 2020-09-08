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В ГД задумались о том, как облегчить жизнь самозанятым

Сегодня в 13:17 Налоги 0 83 Карина Мелова
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Кандидат экономических наук, бизнесмен и заместитель главы фракции «Справедливой России» в Государственной думе Алексей Чепа уведомил общественность о разработке членами его партии проекта закона, согласно которому с самозанятых с заработком менее прожиточного минимума не должен взиматься налог на профессиональный доход. ГД, предположительно, рассмотрит документ в процессе работы осенней сессии (ист.: «Коммерсантъ»).

Господин Чепа акцентирует внимание на том, что самозанятые нуждаются в деньгах, особенно на начальных этапах развития бизнеса, когда прибыль небольшая, и предприниматель испытывает особенно острую потребность в льготах.

На сегодняшний день в Российской Федерации насчитывается более 1 миллиона самозанятых, прибыль которых превысила 130 миллиардов рублей. Эти предприниматели уплатили 3,5 миллиарда налогов.

Напомним: положение о налоге на прибыль для самозанятых вступило в силу 1 января 2019 г. в столице России, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане. С 1 июля оно начало действовать во всех субъектах РФ. При этом налоговая ставка для сотрудничества с физическими лицами равна 4 %, с юридическими – 6 %.
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