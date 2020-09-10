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Глава правительства анонсировал повышение налогов для ряда доходных отраслей
16 сентября в 16:45 Налоги 0 303 Иван Тихонов
В рамках совещания с членами правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о планах повысить ряд налогов. Такой шаг продиктован тем, что в решении проблем, стоящих перед страной, должны принимать участие все.
«Мы несколько увеличиваем налогообложение ряда доходных отраслей. Модифицируем параметры режима налога на дополнительный доход при добыче углеводородов. Предлагаем повысить плату за пользование природных ресурсов, индексировать ставки акцизов на табачную продукцию выше инфляции», — цитирует слова председателя правительства телеканал «Россия 24».
Ранее о необходимости увеличения акцизов на табачную продукцию в 2021 году заявляли в Минфине. Впрочем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что пока никаких решений в отношении повышения налогов не предпринималось.
«Ведется экспертное обсуждение, Минфин, который сталкивается с дефицитом бюджета, ищет источники для повышения доходной части бюджета. Это совершенно нормальный процесс», — цитирует РБК г-на Пескова.
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