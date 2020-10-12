Российские интернет-компании призывают расширить налоговый маневр

Члены Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), в которую входят такие интернет-компании, как Mail.ru Group, Google, Avito, Rambler, Ozon и многие другие, обратились в правительство и профильные ведомства с призывом распространить налоговый маневр на IT-компании «цифрового контура». Это и онлайн-маганизы, и кинотеатры, и соцсети, и поисковые сервисы.



В Минцифры подтвердили РБК получение письма от РАЭК. В своем призыве члены ассоциации указывают на то, что большинство интернет-компаний не могут претендовать на господдержку, поскольку они «не вписываются» в установленные критерии. Сейчас получить поддержку от государства могут только компании, у которых 90% выручки приходится на разработку и продажу программного обеспечения.



В РАЭК также предлагают ряд мер содействия отрасли: установить единую ставку НДС на электронные услуги до 10% и распространить нулевую ставку НДС на программы для мобильных устройств, до 1 января 2022 года отсрочить введение новых цифровых систем и обязательную предустановку отечественного софта на устройства.



Напомним, в июле глава государства подписал закон о проведении налогового маневра в IT-отрасли. Согласно документуц, с 2021 года налог на прибыль для российских IT-компаний будет снижен с 20% до 3%, а ставка страховых взносов — с 14% до 7.6%. В августе стало известно, что в налоговый маневр в IT-отрасли могут включить отечественных производителей телекоммуникационного оборудования.