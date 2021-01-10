IT-компаниям повезло больше остальных

Как уведомил Александр Жуков, заместитель председателя Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации, комиссия Правительства по законопроектной деятельности утвердила проект закона, предусматривающий уменьшение налогов, оплачиваемых представителями сектора информационных технологий, а также усовершенствование процесса закупки (источник: ПРАЙМ).
В частности, народный избранник сообщил следующее: «Сегодня на комиссии правительства Российской Федерации по законопроектной деятельности одобрен для дальнейшего рассмотрения на заседании правительства законопроект, касающийся сокращения налоговой нагрузки на IT-компании».
Согласно новой инициативе, тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для представителей сферы IT должен быть уменьшен до 6 процентов (на данном этапе этот показатель составляет 8 процентов). Новые требования должны, предположительно, вступить в силу с текущего года, действовать бессрочно и распространяться на компании, занятые в области разработки изделий электронной компонентной базы, а также электронной и радиоэлектронной продукции.
Безусловно сокращение налоговой нагрузки (в виде льготных тарифов по страховым взносам) для IT-компаний очень важно и актуально, особенно на стадии формирования т.н. «цифровой экономики». Однако одного этого недостаточно, так как «цифровая экономика» это не только и не столько IT-компании, а прежде всего - научные разработки и производственная деятельность.
В этой связи, для реального развития «цифровой экономики» целесообразно расширить перечень кодов ОКВЭД, которые относятся к сфере «цифровой экономики» и в отношении которых возможно применении пониженных тарифов страховых взносов (и возможно в дальнейшем также нулевой ставки по НДС), в том числе добавить следующие виды деятельности:
- «Научные исследования и разработки», в том числе: «Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук (в части исследований и разработок математических алгоритмов (моделей) для «Искусственного интеллекта») и «Научные исследования и разработки в области защиты информации»;
- «Производство прочих приборов, датчиков, аппаратуры и инструментов для измерения, контроля и испытаний» (относящихся к приборам «Интернета вещей» / IoT);
- «Производство охранно-пожарной сигнализации и аналогичных приборов» (относящихся к приборам «Интернета вещей» / IoT);
- «Производство подъемно-транспортного оборудования», в части производства промышленных роботов (машины и оборудование, использующие технологии «Искусственного интеллекта»/AI);
- «Производство компьютеров, электронных и оптических изделий»;
- «Производство коммуникационного оборудования» (для сетей связи нового поколения (5G и выше).
Кроме того, одобренные Правительством России льготы будут распространяться только не те организации, которые или аккредитованы Минцифры России (IT-компании), или включены в реестр организаций, оказывающих услуги (выполняющих работы) по проектированию и разработке изделий электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции, ведение которого будет осуществляться Минпромторгом России.
Вместе с тем, в соответствии со Статьей 15 Федерального закона от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции" запрещается принимать акты и (или) осуществлять действия (бездействие), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, в частности запрещается предоставление государственной или муниципальной преференции в нарушение требований, установленных главой 5 Федерального закона Федерального закона от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции". При этом деятельность в области информационных технологий в соответствии со статьей 19 данного федерального закона не относится к целям, для достижения которых могут быть предоставлены государственные или муниципальные преференции.
Создание системы государственной аккредитаций ИТ-компаний для получения налоговых преференций является формой ограничения конкуренции и предоставления государственных преференций и, тем самым, противоречит указанным выше нормам Федерального закона "О защите конкуренции".
Аналогично, реестр организаций, оказывающих услуги (выполняющих работы) по проектированию и разработке изделий электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции, которые будет вести Минпромторг России, будет также нарушать с статью 15 Федерального закона от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции".
С моей точки зрения, вместо государственной аккредитаций ИТ-компаний в Минкомсвязи России и ведения реестра в Минпромторге России для оказания мер государственной поддержки более целесообразно воспользоваться опытом и применить механизм, который используется в системе государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, а именно: на основе данных ФНС России сформировать открытый реестр юридических лиц и ИП, основным видом деятельности которых является деятельность в сфере «цифровой экономики» (все возможные коды ОКВЭД в сфере научных разработок, прикладных разработок, выпуска, издания и производства программного обеспечения, программных продуктов, баз данных и информационных ресурсов).