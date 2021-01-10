IT-компаниям повезло больше остальных

Как уведомил Александр Жуков, заместитель председателя Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации, комиссия Правительства по законопроектной деятельности утвердила проект закона, предусматривающий уменьшение налогов, оплачиваемых представителями сектора информационных технологий, а также усовершенствование процесса закупки (источник: ПРАЙМ).



В частности, народный избранник сообщил следующее: «Сегодня на комиссии правительства Российской Федерации по законопроектной деятельности одобрен для дальнейшего рассмотрения на заседании правительства законопроект, касающийся сокращения налоговой нагрузки на IT-компании».



Согласно новой инициативе, тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для представителей сферы IT должен быть уменьшен до 6 процентов (на данном этапе этот показатель составляет 8 процентов). Новые требования должны, предположительно, вступить в силу с текущего года, действовать бессрочно и распространяться на компании, занятые в области разработки изделий электронной компонентной базы, а также электронной и радиоэлектронной продукции.