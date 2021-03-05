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В правительстве заговорили о новом «цифровом налоге»

Сегодня в 12:22 Налоги 0 96 Карина Мелова
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В правительстве РФ заговорили об очередном «налоге на Google», ориентированном на иностранные компании, изучающие поведение российских пользователей в Интернете. Об этом сообщило издание «Ведомости», ссылаясь на участников совещания вице-премьера Дмитрия Чернышенко с представителями сектора IT.

Согласно новому «цифровому налогу», являющемуся элементом второго пакета мер оказания помощи IT-отрасли, компании, которые в своих целях собирают данные граждан РФ и запускают рекламу в России, должны вносить отдельную плату. Поступившие таким образом средства предназначаются для содействия развитию отечественной индустрии информационных технологий. Решение по этой инициативе будет принято примерно в середине 2021 г.

В ходе рабочей встречи с вице-премьером поднимался и вопрос о рациональности перераспределения средств от оплаты НДС зарубежными организациями на оказание услуг в электронной форме («налог на Google», датируемый 2017 г.). Этот налог нацелен на цифровые компании, удаленно реализующие на территории России базы данных, программное обеспечение и игры.

Известно, что бюджет уже не позволяет увеличить помощь и льготы для российских «айтишников», что и привело к поиску новых возможностей.
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