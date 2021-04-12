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В СФ обсуждают необходимость взимания налогов с IT-компаний без представительств в странах
Сегодня в 11:22 Налоги 1 149 Карина Мелова
По мнению Валентины Матвиенко, председателя Совета Федерации, проблема получения странами права требовать оплаты налогов действующими в них без представительств IT-компаниями имеет глобальный характер и рассматривается на международном уровне (ист.: ТАСС).
Так, в ходе рабочей встречи научно-экспертного совета при председателе СФ по вопросам развития цифровой среды как пространства безопасности, верховенства права и устойчивого развития г-жа Матвиенко заявила: «Сейчас на уровне международных организаций обсуждается вопрос о предоставлении права на взимание налогов с цифровых компаний теми юрисдикциями, на рынках которых они работают даже без физического присутствия. Возможно, такой подход окажется перспективным». Она также акцентировала внимание на том, что крупные иностранные интернет-компании получают в РФ значительный доход, однако не уплачивают налоги, не имея своих представительств в этом государстве, благодаря чему выигрывают в условиях конкуренции на фоне отечественных компаний.
Спикер Совфеда отметила важность соблюдения российских законов (включая принятые в течение последних лет профильные) всеми участниками рынка и посетовала на отсутствие улучшений в данной области: «Тысячи предписаний Роскомнадзора в адрес Twitter или YouTube остаются без ответа, а судебные штрафы в несколько миллионов рублей воспринимаются этими крупнейшими богатейшими компаниями как такой булавочный укол».
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Позиции российских властей во взаимоотношениях с иностранными (а точнее - глобальными) IT-компаниями сильными не назовёшь. Реальных рычагов воздействия на них фактически нет. Хотели с 17 апреля заблокировать Твиттер. "Передумали", т.к. при "замедлении" его ранее возникли проблемы с доступом ко многим сайтам, включая российские госучреждения. Государства, в которых зарегистрированы глобальные IT-компании, помогать России не будут, т.к. потеряют деньги и не приобретут ничего взамен. Хорошо, если молча откажутся помогать. А могут еще и новый повод для санкций найти. Поэтому если и будут иностранные цифровые компании платить налоги в России, то скорее в порядке благотворительности.
А гипотетический уход с рынка обсуждаемых интернет-компаний ни них самих отразится куда меньше, чем на российских пользователях. Государство, отнимая у людей "любимую игрушку", в их лице сторонников точно не получит. Этот отрицательный политический фактор, возможно, и сдерживает власти от резких решений.