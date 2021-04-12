В СФ обсуждают необходимость взимания налогов с IT-компаний без представительств в странах

По мнению Валентины Матвиенко, председателя Совета Федерации, проблема получения странами права требовать оплаты налогов действующими в них без представительств IT-компаниями имеет глобальный характер и рассматривается на международном уровне (ист.: ТАСС).



Так, в ходе рабочей встречи научно-экспертного совета при председателе СФ по вопросам развития цифровой среды как пространства безопасности, верховенства права и устойчивого развития г-жа Матвиенко заявила: «Сейчас на уровне международных организаций обсуждается вопрос о предоставлении права на взимание налогов с цифровых компаний теми юрисдикциями, на рынках которых они работают даже без физического присутствия. Возможно, такой подход окажется перспективным». Она также акцентировала внимание на том, что крупные иностранные интернет-компании получают в РФ значительный доход, однако не уплачивают налоги, не имея своих представительств в этом государстве, благодаря чему выигрывают в условиях конкуренции на фоне отечественных компаний.



Спикер Совфеда отметила важность соблюдения российских законов (включая принятые в течение последних лет профильные) всеми участниками рынка и посетовала на отсутствие улучшений в данной области: «Тысячи предписаний Роскомнадзора в адрес Twitter или YouTube остаются без ответа, а судебные штрафы в несколько миллионов рублей воспринимаются этими крупнейшими богатейшими компаниями как такой булавочный укол».