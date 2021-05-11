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Самозанятые родители окажутся в более выгодном положении, чем их коллеги без детей

24 мая в 13:35 Налоги 0 293 Карина Мелова
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По инициативе народного избранника Василия Власова, который письменно обратился к министру финансов Антону Силуанову, возможно повышение лимита дохода самозанятых на условиях льготного налогообложения, у которых есть дети (ист.: RT).

Согласно словам депутата, в октябре 2020 г. в РФ был развернут эксперимент по введению специального налогового режима «Налог на профессиональную деятельность», предполагающий, что самозанятым будут предоставлены льготные налоговые условия (уплата налога по ставке 4 % при работе с физическими лицами и 6 % при работе с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями). Кроме того, был назначен предельный порог ежегодного дохода в размере 2,4 миллиона рублей, превышение которого для самозанятого означает потерю налоговых льгот до конца календарного года.

При этом, утверждает В. Власов, вышеназванный лимит не берет во внимание тот факт, является ли самозанятый родителем. При наличии нескольких детей или их отсутствии условие о предельном доходе для сохранения льгот не изменяется.

В своем письме министру депутат говорит о следующем: «В связи с вышеизложенным прошу вас оценить возможность увеличения лимита ежегодного дохода самозанятых, подпадающего под льготные налоговые условия, на 0,4 млн рублей за каждого несовершеннолетнего ребенка, находящегося на иждивении у гражданина».
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