Российские омбудсмены обсуждают налоговую реформу для МСБ

Совместно с общественным омбудсменом по МСП Анастасией Татуловой бизнес-омбудсмен России Борис Титов подготовил специальный доклад «МСП/Постковид. Время для системных решений», в котором идет речь о необходимости проведения налоговой реформы с целью развития и «обеления» субъектов малого и среднего предпринимательства. В скором будущем документ как часть ежегодного доклада г-на Титова рассмотрит политический лидер РФ Владимир Путин.



Так, в беседе с корреспондентом ТАСС г-жа Татулова сообщила: «Как показали проведенные во время подготовки спецдоклада опросы, более 70 % предпринимателей считают главной проблемой несбалансированность налоговой системы. Для исправления такой ситуации предлагается стабилизировать разрывы, ввести прогрессивную ставку в зависимости от выручки предприятия. Вторая проблема: с ростом рабочих мест предприниматель платит больше налогов в расчете на человека. Нужно создать систему, при которой ставка налога, наоборот, будет уменьшаться с ростом рабочих мест».



Инициаторы перемен считают рациональным способствование переходам из микро- в малый и из малого в средний бизнес, уменьшение на первом этапе страховых взносов до 15 процентов на весь объем фонда заработной платы МСП, предоставление всем субъектам МСП независимо от годового оборота возможности использовать упрощенную систему налогообложения, расширение списка принимаемых расходов на УСН, для патентной системы налогообложения – увеличение максимально допустимого среднего числа наемных работников с 15 до 30.



Впоследствии также предлагается ввести для всех самозанятых и МСП единую налоговую схему и до конца 2022 г. перейти к дифференцированной системе установления ставок данного налогового режима (с учетом размера, региона, вида деятельности и прочих факторов.



Авторы доклада полагают, что можно содействовать переходу ИП в организационную форму ООО отменой налога на дивиденды для ООО в категории МСП, созданных 1 учредителем или членами одной семьи. При этом предлагается поддержать перевод МСП в ОСНО переходным периодом с отменой налога на прибыль на 3 года с постепенным его ростом в дальнейшем.