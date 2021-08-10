РФ присоединилась к инициативе ОЭСР по выравниванию фискальных условий между разными юрисдикциями

Организация экономического сотрудничества и развития разработала новые наднациональные правила налогообложения международных компаний, предполагающие выравнивание фискальных условий между разными юрисдикциями. РФ поддержала инициативу на стадии проекта. В данный момент Минфин, ФНС и Минцифры изучают возможности «подгонки» российских законов к предложенному ОЭСР порядку. Итоговое решение ведомства будут готовы принять после получения доступа к финальной редакции новых правил (ист.: «Ведомости»).



Как уведомляют СМИ, в соответствии с реформой, будет назначена единая наднациональная минимальная ставка по налогу на прибыль (15 % по рекомендации ОЭСР). На территории РФ действует общая номинальная ставка налога 20 %, однако для некоторых секторов установлена более низкая ставка (например, 3 % для отрасли IT). Предположительно, транснациональные компании, функционирующие в РФ посредством «дочек», будут покрывать разницу между российской и наднациональной ставкой по налогу на прибыль в бюджет государства-места регистрации их холдинговой организации.



Власти также обсуждают вероятность поднятия налога на прибыль для дочерних предприятий международных компаний до наднационального уровня при условии, что финальная версия правил налогообложения от ОЭСР не будет содержать специальные оговорки. В то же время действие нововведений не распространится на национальные компании РФ, внесенные в реестр производителей отечественного программного обеспечения.