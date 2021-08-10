РФ присоединилась к инициативе ОЭСР по выравниванию фискальных условий между разными юрисдикциями

Организация экономического сотрудничества и развития разработала новые наднациональные правила налогообложения международных компаний, предполагающие выравнивание фискальных условий между разными юрисдикциями. РФ поддержала инициативу на стадии проекта. В данный момент Минфин, ФНС и Минцифры изучают возможности «подгонки» российских законов к предложенному ОЭСР порядку. Итоговое решение ведомства будут готовы принять после получения доступа к финальной редакции новых правил (ист.: «Ведомости»).
Как уведомляют СМИ, в соответствии с реформой, будет назначена единая наднациональная минимальная ставка по налогу на прибыль (15 % по рекомендации ОЭСР). На территории РФ действует общая номинальная ставка налога 20 %, однако для некоторых секторов установлена более низкая ставка (например, 3 % для отрасли IT). Предположительно, транснациональные компании, функционирующие в РФ посредством «дочек», будут покрывать разницу между российской и наднациональной ставкой по налогу на прибыль в бюджет государства-места регистрации их холдинговой организации.
Власти также обсуждают вероятность поднятия налога на прибыль для дочерних предприятий международных компаний до наднационального уровня при условии, что финальная версия правил налогообложения от ОЭСР не будет содержать специальные оговорки. В то же время действие нововведений не распространится на национальные компании РФ, внесенные в реестр производителей отечественного программного обеспечения.
Финальная редакция международной налоговой реформы еще не принята, поэтому пока о каких-либо перспективах изменения национальных систем налогообложения преждевременно. Тем более рано говорить о конкретных изменениях российских льготных режимов (как например, в случае с IT-компаниями).
Логика международной налоговой реформы состоит в устранении налоговой конкуренции между странами. Если, например, предусмотреть в Налоговом кодексе РФ возможность компенсации налога, то, с экономической точки зрения, налоговая конкуренция не устраняется, а скорее обходится через механизм компенсации налога.
Тем не менее, если Россия согласится на финальную версию международной налоговой реформы, я считаю, что ее адаптация к российским налоговым реалиям может занять длительное время.
Сейчас Россия активно позиционирует себя как IT-hub. Изменения налогового режима IT-сектора негативно скажется на экономической привлекательности создания IT-структуры в России.
Россия могла бы присоединиться юридически к соглашению, предварительно одобренному в рамках ОЭСР, однако вероятно с оговорками. Делать это следует с соблюдением определённых мер предосторожности, так чтобы особенно на ранних этапах их развития не дестимулировать наши национальные IT-компании. Но речь должна идти о льготах, конечно, не только для стартапов, которые буквально недавно покинули пределы различных бизнес-инкубаторов и регуляторных «песочниц», но и для более зрелых производителей программного обеспечения, работающих пока исключительно на российский внутренний рынок. Возможно, простейший путь - принять 15% планку налога на прибыль и для них, но обнулить зато под сферу IT-инноваций или резко снизить НДС, параллельно ещё и компенсируя таким компаниям с уклоном во внутренний рынок лишние затраты специальной программой субсидий. Ведь о прямых ограничениях на этот счёт речь на больших «двадцатках» и других международных форумах не шла, и по идее мы вполне вправе сделать эти защитные шаги в рамках национального законодательства и решений исполнительной власти.
Хотя, конечно, будут неизбежно и разные интересные правовые нюансы. Допустим, после введения системы стимулов в России «для своих», сам условный Google преференций по налогам в России, разумеется, не получит, но какие-то из его русских де-юре подрядчиков, а де-факто подразделений, предоставляющих в нашей стране рабочие места российским программистам – возможно. Как будут согласовываться эти истории в итоге с наднациональными стандартами, и потребуются ли в процессе правоприменения затем какие-то согласительные механизмы - вопрос, на который сегодня нет ни у кого ясных ответов. Однако сама ситуация полностью в интересах России, точно так же как выгодна нам, допустим, сборка автомобилей иностранных компаний, но на заводах, построенных и локализованных на российской территории, где нанимают на работу наших граждан и платят им зарплату. Главной же смысл изменений, чтобы компании-гиганты типа Google, Facebook или Amazon, не уходили бы через налоговое сито в Ирландию, Гонконг или оффшоры, а делились бы с российским бюджетом прибылями, которые они получают за счёт именно российских пользователей, граждан-покупателей их услуг и рекламодателей. А уже если эти компании организуют каким-то удобным для них образом часть своего бизнеса с наймом российских сотрудников, то это другой вопрос, который скорее выглядит как полезный для России процесс, чем как некий источник финансового беспокойства. Изменения в законодательстве могут побуждать транснациональные корпорации проводить вообще более заметные обороты своей деятельности через национальные компании-дочки, что поставило бы их под более пристальный контроль российского законодательства, но здесь вопрос международного урегулирования и баланса его с национальными субсидиями именно в том, чтобы национальные законы не выглядели как явное перетягивание на себя той или иной страной каната налоговых поступлений с гигантов.
Но ввести законы, обсуждаемые под эгидой ОЭСР и одновременно предусмотреть эти исключения - более верный путь, нежели оставить всё как есть. Ведь точно в интересах России - налогообложить по ставке не менее 15% как раз наднациональных игроков. То есть, условно говоря, лучше присоединиться к общемировому согласованному «налогу на Google», чем ввести и придумывать, а потом ещё и администрировать собственный национальный аналогичный, но меньший по ставке налог, который будет ещё и сложнее потом с Google получить. Присоединение же к общим стандартам в этой сфере как минимум гарантирует более-менее эффективное исполнение данной налоговой системы на практике, с решением всех возникающих спорных вопросов и претензий от глобальных компаний-гигантов в рамках международных же механизмов, тем более что создаются они по инициативе американской стороны, являющейся в этих вопросах по-прежнему очевидным мировым лидером, за которым идёт большинство. Можно надеяться, что американцы останутся и в дальнейшем ревнителями принятой системы правил игры даже в случае последующей смены в Вашингтоне президентской администрации с демократической на республиканскую, что даст определённые гарантии устойчивости принимаемого законодательства к различным эпизодам политической или финансовой неопределённости в мире, которая безусловно нас ещё всех ожидает не раз в дальнейшем.