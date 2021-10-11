В ЛДПР считают необходимым избавить пенсионеров от обязанности платить транспортный налог

Член фракции ЛДПР Иван Сухарев считает необходимым освободить владеющих автомобилем лиц пенсионного возраста от уплаты транспортного налога (ист.: RT со ссылкой на обращение Сухарева в Министерство труда и социальной защиты РФ).



Депутат выступает за предоставление такой возможности пенсионерам, чье единственное транспортное средство имеет двигатель мощностью максимум 150 лошадиных сил. По словам Сухарева, на сегодняшний день в различных субъектах РФ установлены разные льготные условия уплаты вышеупомянутого налога для пенсионеров. Например, в одном из регионов лица пенсионного возраста совсем не уплачивают налог на авто мощностью до 150 л. с., а в другом они платят 50 % налога при наличии ТС мощностью до 100 л. с.



В качестве аргумента в пользу своей идеи депутат приводит острую необходимость в средстве передвижения пенсионеров, проживающих в малых населенных пунктах без развитой муниципальной транспортной инфраструктуры.