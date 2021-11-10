ФНС готова отменить требование о подаче деклараций 3-НДФЛ

Со слов Даниила Егорова, возглавляющего Федеральную налоговую службу, РБК стало известно о намерении данного органа исполнительной власти отменить требование о подаче обычной для физлиц декларации о доходах по форме 3-НДФЛ.



«Мы пытаемся сделать так, чтобы налогоплательщикам было комфортно. По сути, мы рассматриваем это как наш вклад в конкурентоспособность нашей страны и нашей экономики - убрать издержки с плеч налогоплательщиков. Ведение налогового учета, заполнение налоговых деклараций, безусловно, можно отнести к такого рода издержкам. Поэтому наша общая стратегия направлена на то, чтобы в итоге привести систему к такому состоянию, чтобы деклараций не было вообще. Это касается и физических лиц: в перспективе мы планируем отказаться от декларации 3-НДФЛ для большинства случаев», – разъяснил руководитель ФНС.



Он также добавил следующую информацию: «Если мы, как налоговая служба, имеем доступ к данным, по которым можно рассчитать налог, то мы можем себе это позволить. Если у нас нет доступа, тогда остается декларировать. Нужно еще пройти несколько этапов, чтобы плательщики могли спокойно производить уплату».



Г-н Егоров считает необходимым сделать явным для плательщиков тот факт, что Федеральная налоговая служба работает как в направлении контроля, так и в направлении автоматизации сервисов, в том числе решая вопросы с имущественными и прочими вычетами. Ожидается, что к 2024 г. все вычеты будут автоматизированы.