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Единый налоговый платеж для всех участников бизнес-сектора

30 декабря в 14:16 Налоги 0 295 Карина Мелова
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На рассмотрение нижней палаты парламента внесен проект закона о введении в России с 1 января 2023 года нового способа уплаты налогов.

В ноябре глава государства подписал I «рамочный» закон, в соответствии с которым механизм единого налогового платежа начинает действовать для компаний и индивидуальных предпринимателей.

Документ, уже получивший одобрение кабмина, составлен членами думского комитета по бюджету и налогам совместно с Министерством финансов, Федеральной налоговой службой и деловыми объединениями.

Механизм будет проходить тестирование в бизнес-секторе в течение второго полугодия 2022 г. в апреле начнется регистрация добровольных участников испытаний. Как уведомил глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин, несколько больших компаний согласились на это с целю отрегулировать все процессы и системы учета (ист.: «Ведомости»).

Министерство финансов не намерено применять инструмент единого налогового счета для наращивания доходов в бюджет, лишь для упрощения схемы внесения обязательных платежей для организаций и ИП и администрирования для налоговых органов.
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