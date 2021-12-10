Единый налоговый платеж для всех участников бизнес-сектора

На рассмотрение нижней палаты парламента внесен проект закона о введении в России с 1 января 2023 года нового способа уплаты налогов.



В ноябре глава государства подписал I «рамочный» закон, в соответствии с которым механизм единого налогового платежа начинает действовать для компаний и индивидуальных предпринимателей.



Документ, уже получивший одобрение кабмина, составлен членами думского комитета по бюджету и налогам совместно с Министерством финансов, Федеральной налоговой службой и деловыми объединениями.



Механизм будет проходить тестирование в бизнес-секторе в течение второго полугодия 2022 г. в апреле начнется регистрация добровольных участников испытаний. Как уведомил глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин, несколько больших компаний согласились на это с целю отрегулировать все процессы и системы учета (ист.: «Ведомости»).



Министерство финансов не намерено применять инструмент единого налогового счета для наращивания доходов в бюджет, лишь для упрощения схемы внесения обязательных платежей для организаций и ИП и администрирования для налоговых органов.