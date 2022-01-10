С 2019 года суммарный заработок 4 миллионов самозанятых россиян составил почти 900 миллиардов рублей

За 2 последних года в РФ как самозанятые зарегистрировались 4 000 000 граждан (58 % из них мужчины и 42 % – женщины). По данным Федеральной налоговой службы, в течение этого времени их суммарный заработок составил свыше 882 миллиардов рублей, было сформировано 610 миллионов чеков в среднем на 1446 рублей. Ежедневно регистрируется больше семи тысяч самозанятых.



Больше всего самозанятых среди работников сфер маркетинга, такси, ремонта, доставки, аренды жилья. Наибольший доход у самозанятых айтишников, консультантов, юристов. Средний возраст самозанятых достигает 35 лет, в отдельных регионах – 33 лет.



Наибольшее количество самозанятых в столице РФ (6800), Санкт-Петербурге (5100), Татарстане (4300), Подмосковье (4200). Самый большой доход у самозанятых в Москве, МО, Чукотском АО, Татарстане, Санкт-Петербурге.



Напомним, для данной категории граждан налоговая ставка в рамках НПД равна 4 процентам (при вычислении налога с продаж российским и иностранным физическим лицам) или 6 процентам (для реализации товара российским и иностранным организациям и ИП) вместо 13-процентного налога на доходы физлиц.