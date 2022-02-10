В процессе налогообложения майнинга в РФ криптовалюту приравняют к имуществу

На сессии «Криптоиндустрия: тренды, технологии, регулирование» руководитель департамента финансовой политики Министерства финансов РФ Иван Чебесков сообщил, что в ходе обсуждения налогообложения цифровой валюты в России криптовалюта может быть поставлена в один ряд с облагаемым налогом на прибыль имуществом (ист.: ТАСС).



В частности, г-н Чебесков рассуждает следующим образом: «По налогообложению действительно очень много вопросов. Есть налогообложение, которое связано с физическими лицами, с юридическими лицами. Отдельная тема – налогообложение майнинга. В целом предполагается, что цифровая валюта будет приравнена к некому имуществу. Как некое имущество это будет облагаться налогом, если, например, на этом имуществе будет заработан доход».



Как уведомил политик, на данном этапе обговаривается вопрос рациональности введения переходного периода по такому налогообложению. «Мы понимаем, что нужно стимулировать граждан переходить в «белую плоскость», не скрывать свои сбережения. Для некоторых налогообложение может оказаться дестимулирующим фактором. Мы обсуждаем различные механизмы некого переходного периода с точки зрения налогообложения, чтобы это служило стимулом в том числе декларировать свое владение этими активами», – уточнил Чебесков, подчеркнув, что проект закона о регулировании цифровых валют будет разработан к 18 февраля и подан на рассмотрение правительства.